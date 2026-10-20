72 की उम्र में पैसों की तंगी से जूझ रहीं अनीता कंवल

अनीता कंवल 72 की उम्र में कर रही काम की तलाश, आर्थिक हालात पर छलका दर्द

लेखन अंशिका शुक्ला 05:17 pm Oct 20, 202605:17 pm

क्या है खबर?

टेलीविजन और बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाने वालीं वरिष्ठ अभिनेत्री अनीता कंवल ने हाल ही में अपनी आर्थिक परेशानियों को लेकर खुलकर बात की। 72 साल की उम्र में उन्होंने बताया कि मनोरंजन जगत में दशकों बिताने के बावजूद उन्हें आज भी काम की तलाश करनी पड़ रही है। अनीता के मुताबिक, उनकी जमा पूंजी शायद एक साल में खत्म हो जाएगी। हालांकि, वह आर्थिक जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं।