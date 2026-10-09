नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अनिल कपूर, पोस्ट में छलका अभिनेता का दर्द
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से सिनेमा जगत में शोक के बादल छाए हुए हैं। तमाम सितारों ने अभिनेता को याद करते हुए उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अनिल कपूर भी अपने करीबी दोस्त को भावुक पोस्ट के जरिए याद करते दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर नाना को श्रद्धांजलि देते हुए अपने दिल की बात साझा की। बता दें, नाना का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।
श्रद्धांजलि
अनिल ने नाना को भावुक शब्दों से दी विदाई
नाना को याद करते हुए अनिल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मेरा दोस्त मुझे छोड़ कर चला गया... पहले सतीश (सतीश कौशिक) और अब मेरा नान्या (नाना)। नान्या, तू अचानक बहुत जल्दी चला गया... दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार, हमें छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। बहुत याद करूंगा तुझे, जिंदगी में, सेट पर, फोन पर और बड़े पर्दे पर...'
इस भावुक पोस्ट के साथ अनिल ने नाना के साथ सेट पर ली गई एक तस्वीर भी साझा की है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Mera dost mujhe chhodkar chala gaya... pehle Satish aur ab mera Nanya. NANYA, tu achanak bohot jaldi chala gaya... Duniya ka sabse bada kalakaar, humein chhodkar hamesha-hamesha ke liye chala gaya. Bohot miss karunga tujhe, life mein, set par, phone par aur bade parde par... 😢 pic.twitter.com/zmA6LhGIfk— Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 8, 2026
दुख
उदय-मजनू की जोड़ी टूटने पर भावुक हुए अनिल
अनिल और नाना ने 'वेलकम' (2007) और 'वेलकम 2' (2015) में उदय-मजनू की जोड़ी का यादगार किरदार निभाया था, जो हमेशा से फैंस के दिलों के करीब रहा है।
हालांकि, नाना के निधन से यह जोड़ी हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई है।
इसके अलावा, दोनों सितारों ने परिंदा (1989) और सूबेदार (2026) जैसी फिल्मों में एक-दूसरे के साथ स्क्रीन साझा की।
नाना का अंतिम संस्कार गुरुवार देर रात पुणे में उनके पैतृक गांव में किया गया है।