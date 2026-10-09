नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अनिल कपूर, पोस्ट में छलका अभिनेता का दर्द

नाना को याद करते हुए अनिल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मेरा दोस्त मुझे छोड़ कर चला गया... पहले सतीश (सतीश कौशिक) और अब मेरा नान्या (नाना)। नान्या, तू अचानक बहुत जल्दी चला गया... दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार, हमें छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। बहुत याद करूंगा तुझे, जिंदगी में, सेट पर, फोन पर और बड़े पर्दे पर...'

इस भावुक पोस्ट के साथ अनिल ने नाना के साथ सेट पर ली गई एक तस्वीर भी साझा की है।