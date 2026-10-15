अनीत पड्डा ने 'सैयारा' के बाद क्यों चुनी हॉरर-कॉमेडी? बताई असली वजह

अनीत ने आगे कहा, "सच कहूं तो, मैं एक अकेली मुख्य भूमिका वाली फिल्म करना चाहती थी। मैं गर्व से कह सकूं कि यह मेरी फिल्म है। एक अभिनेत्री के तौर पर, पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और ऐसी फिल्में करने का मौका कितनी महिलाओं को मिलता है? मुझे खुशी है कि मुझे अपनी दूसरी फिल्म में ही मौका मिला। हालांकि, पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, लेकिन इस फिल्म का जो भी परिणाम होगा, वह मेरा अपना होगा।"