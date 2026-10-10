नाना पाटेकर को अनीत पड्‌डा की भावुक श्रद्धांजलि

अनीत पड्डा ने किया नाना पाटेकर को नमन, कहा- उन्हें देखना ही जिंदगीभर की सीख

लेखन नेहा शर्मा 09:39 am Oct 10, 202609:39 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री अनीत पड्डा ने अपनी आगामी फिल्म 'शक्ति शालिनी' के सह-कलाकार और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर एक बेहद भावुक संदेश साझा किया है। नाना के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए अनीत ने इसे अपने जीवन की एक बड़ी 'सीख' बताया। उन्होंने कहा कि एक इतने ईमानदार और सादगी पसंद अभिनेता से केवल बात करना और उन्हें अभिनय करते देखना ही अपने आप में एक अमूल्य सीख थी, जिसे वो जिंदगीभर संभालकर रखेंगी।