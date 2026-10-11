नाना को खोने का गम नहीं भुला पा रहे अनंत महादेवन

नाना पाटेकर के निधन से गहरे सदमे में अनंत महादेवन, बोले- विश्वास ही नहीं हो रहा

लेखन अंशिका शुक्ला 05:19 pm Oct 11, 202605:19 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। इस बीच निर्देशक अनंत महादेवन ने उनके साथ अपने जुड़ाव को याद किया। अनंत ने नाना के साथ फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' में काम किया था, जो उनकी आखिरी फिल्मों में से एक है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है। ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में अनंत ने बताया कि वो अब भी नाना के अचानक चले जाने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।