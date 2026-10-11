नाना पाटेकर के निधन से गहरे सदमे में अनंत महादेवन, बोले- विश्वास ही नहीं हो रहा
क्या है खबर?
नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। इस बीच निर्देशक अनंत महादेवन ने उनके साथ अपने जुड़ाव को याद किया। अनंत ने नाना के साथ फिल्म 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' में काम किया था, जो उनकी आखिरी फिल्मों में से एक है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है। ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में अनंत ने बताया कि वो अब भी नाना के अचानक चले जाने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
बातचीत
अनंत की कुछ समय पहले हुई थी नाना से बात
अनंत ने कहा, "मैं अब भी इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ दिन पहले ही नाना से बात की थी और उन्हें हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए टोरंटो फिल्म फेस्टिवल आने को कहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि लंबी दूरी की उड़ानों में उन्हें घबराहट होती है। हम अक्सर बात करते रहते थे। उनके मन में मेरे साथ एक और फिल्म बनाने का विचार था और हमने इस बारे में शुरुआती बातचीत की थी।"
उत्साहित
'द कन्फेशन ऑफ मैरी' को लेकर उत्साहित थे नाना
अनंत ने ये भी बताया कि नाना 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' को लेकर काफी उत्साहित थे। इस पर उन्होंने कहा, "केरलम के उस पादरी का किरदार, जिस पर एक बड़े कांड का आरोप था, उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने बच्चों जैसा उत्साह दिखाते हुए उस पर काम किया।"
बता दें इस फिल्म की हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मार्केट स्क्रीनिंग हुई थी और अब इसका पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी पूरा होने वाला है।
निधन
कैसे हुआ था नाना का निधन?
अनंत ने आगे कहा, "नाना ने मुझसे कहा था कि आम तौर पर मैं किसी भी पटकथा में कमियों को ठीक करने के लिए उसे अच्छी तरह पढ़ता हूं, लेकिन 'द कन्फेशन' लगभग एकदम सही थी और मैंने सीधे शूटिंग शुरू कर दी।'"
नाना का 8 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह 75 साल के थे। उन्होंने गोवा स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली।