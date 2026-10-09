नाना पाटेकर के निधन से आहत अमिताभ बच्चन बोले- उनकी आवाज और कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे
क्या है खबर?
'कौन बनेगा करोड़पति 18' के नए एपिसोड में महानायक अमिताभ बच्चन ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को भावभरी श्रद्धांजलि दी। बिग बी ने उन्हें एक असाधारण कलाकार, सच्चा दोस्त और सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया। 'KBC' के मंच पर नाना की पिछली मौजूदगी को याद करते हुए अमिताभ ने कहा कि उनके विचार और कार्य शो की टीम और देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।
निधन
राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए नाना
बता दें कि नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे के खड़कवासला स्थित डोंजे फार्महाउस पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
75 वर्षीय अभिनेता का गुरुवार तड़के गोवा स्थित अपने आवास पर सीने में दर्द की शिकायत के बाद निधन हो गया था।
उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए परिवार के सदस्यों, फिल्म जगत से जुड़े लोगों, दोस्तों और कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गईं।
श्रद्धांजलि
नाना पाटेकर के निधन पर KBC में भावुक हुए अमिताभ बच्चन
शो में भावुक अमिताभ बोले, "देवियों और सज्जनों, नाना पाटेकर जी का अचानक निधन हो गया। एक असाधारण कलाकार, एक दोस्त, एक शुभचिंतक और समाज का एक अद्भुत इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। इस खबर ने न केवल भारतीय फिल्म उद्योग को, बल्कि हर उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया, जो कभी भी उनके संपर्क में आया था। उनका स्पष्ट वक्ता होना, उनकी सादगी और सच बोलने का साहसये ऐसी विशेषताएं थीं, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थीं।"
भावुक पल
"नाना, मैं आपको नमन करता हूं"
अमिताभ ने कहा, "कुछ लोग भले ही हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके अच्छे कर्म और उनके सिखाए सबक हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहते हैं। नाना उन्हीं अद्भुत इंसानों में से एक थे। नाना, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नमन करता हूं और उस कला को श्रद्धांजलि देता हूं, जिसे आपने इतनी ईमानदारी से जिया और हम सभी को समर्पित किया।"
अमिताभ ने अपने शो में नाना की पिछली मौजूदगी को भी याद किया।
योगदान
अमिताभ ने याद किया नाना का सामाजिक योगदान
अमिताभ ने कहा, "नाना एक विशेष कार्यक्रम में KBC के मंच पर आए थे और वो यादगार शाम हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनके शब्दों ने न केवल हमें छुआ, बल्कि जीती हुई राशि को जिस नेक काम में लगाया, वो समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त गांवों में वे किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे और उनकी निस्वार्थ सेवा की। 'KBC' परिवार की ओर से हम उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।"
दुखी
नाना के जाने से स्तब्ध बिग बी
बिग बी ने शो के एपिसोड की क्लिप साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'स्तब्ध हूं। हर कुछ दिनों में संदेशों के जरिए उनसे संपर्क बना रहता था, लेकिन आज उनका संदेश नहीं आया।'
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठी रंगमंच, हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना के अद्वितीय योगदान को देखते हुए राजकीय सम्मान देने की घोषणा की थी।
इस दौरान परिवार के सदस्यों, फिल्म जगत की हस्तियों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए अमिताभ बच्चन का पोस्ट
T 5880 - स्तब्ध ! हर दूरे दिन उनका और हमारा संपर्क मेसेज द्वारा रहता था । आज उनका मेसेज नहीं आया ! 😢 pic.twitter.com/8BIgN7EE64— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 8, 2026