नाना पाटेकर के निधन से आहत अमिताभ बच्चन बोले- उनकी आवाज और कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे

शो में भावुक अमिताभ बोले, "देवियों और सज्जनों, नाना पाटेकर जी का अचानक निधन हो गया। एक असाधारण कलाकार, एक दोस्त, एक शुभचिंतक और समाज का एक अद्भुत इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। इस खबर ने न केवल भारतीय फिल्म उद्योग को, बल्कि हर उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया, जो कभी भी उनके संपर्क में आया था। उनका स्पष्ट वक्ता होना, उनकी सादगी और सच बोलने का साहसये ऐसी विशेषताएं थीं, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थीं।"