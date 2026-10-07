अमिताभ बच्चन ने झेले ताने, बोले- निर्माता कहते थे कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी

बता दें कि अमिताभ ने साल 1969 में मृणाल सेन की फिल्म 'भुवन शोम' में नैरेटर के तौर पर सिनेमा जगत में कदम रखा था।

इसके बाद उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की। हालांकि, ये फिल्म सफल नहीं रही।

शुरुआत में अमिताभ की कई फिल्में भी नहीं चलीं। इसके बाद 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' ने उनके करियर को नई दिशा दी और वो देखते ही देखते बॉलीवुड के शहंशाह बन गए।