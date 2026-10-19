टाइगर श्रॉफ पर हमले से भड़के अमाल मलिक, पूछा- मुंबई में आखिर हो क्या रहा है?

अमाल ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 'टाइगर ने अपनी पहली फिल्म से लेकर अब तक हर पीढ़ी का मनोरंजन किया है। मुझे समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, और जो मेरी जान-पहचान के सबसे भले लोगों में से एक है, उसे आखिर इस सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है। टाइगर अपना ख्याल रखना भाई। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।'