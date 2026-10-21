'डार्लिंग्स' की अभिनेत्री दिव्या विनेकर का हुआ निधन

आलिया भट्ट और शेफाली शाह की 'डार्लिंग्स' की सह-कलाकार दिव्या विनेकर का हुआ निधन

लेखन अंशिका शुक्ला 09:42 am Oct 21, 202609:42 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर दिव्या विनेकर का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर उनकी दोस्त और मशहूर RJ रोहिणी रामनाथन ने साझा की है। दिव्या ने जसमीत के. रीन द्वारा निर्देशित फिल्म 'डार्लिंग्स' में आलिया भट्ट, शेफाली शाह और विजय वर्मा के साथ काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक महिला पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 5 अगस्त, 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।