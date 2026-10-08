अजय देवगन ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी

अजय देवगन ने नाना पाटेकर को किया याद, इन फिल्मों में साथ किया था काम

लेखन ज्योति सिंह 06:55 pm Oct 08, 202606:55 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के निधन पर पूरा देश उन्हें भावुक श्रद्धांजलि देकर अपना शोक व्यक्त कर रहा है। जाहिर है कि दिग्गज अभिनेता के निधन से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने 8 अक्टूबर की सुबह दिल का दौरा पड़ने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच, अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नाना को याद किया है। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में कम लोग थे, जो उन्हें नाना की तरह हंसाते और गुस्सा दिलाते थे।