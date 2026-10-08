अजय देवगन ने नाना पाटेकर को किया याद, इन फिल्मों में साथ किया था काम
क्या है खबर?
नाना पाटेकर के निधन पर पूरा देश उन्हें भावुक श्रद्धांजलि देकर अपना शोक व्यक्त कर रहा है। जाहिर है कि दिग्गज अभिनेता के निधन से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने 8 अक्टूबर की सुबह दिल का दौरा पड़ने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच, अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नाना को याद किया है। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में कम लोग थे, जो उन्हें नाना की तरह हंसाते और गुस्सा दिलाते थे।
पोस्ट
अजय ने नाना को पोस्ट लिखकर श्रद्धांजलि दी
अभिनेता ने नाना के साथ अपनी पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'नाना की तरह हमें खुशी, दुख और गुस्सा दिलाने वाले लोग बहुत कम थे। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, उनका प्रदर्शन अविस्मरणीय था, और उनकी कमी अब बहुत खलेगी। शांति से आराम करो, नाना... ओम शांति।'
पोस्ट के साथ में उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी साझा किया।
बता दें, अजय और नाना ने 'भूत' (2003), 'अपहरण' (2005) और 'राजनीति' (2010) जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Not many made us happy, sad and feel anger quite the way Nana did. His presence was powerful, his performances unforgettable, and his absence will now be deeply felt.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 8, 2026
Rest well, Nana…Om Shanti. 🙏 pic.twitter.com/a6hKRFNqUY