अमिताभ बच्चन के लिए ऐश्वर्या राय ने लिखा खास पोस्ट

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर ऐश्वर्या राय का खास पोस्ट, दादा-पोती का दिखा खूबसूरत रिश्ता

लेखन ज्योति सिंह 09:59 am Oct 12, 202609:59 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 84 साल के हो चुके हैं। इस अवसर पर उन्हें फिल्म जगत समेत देशभर से खूब शुभकामनाएं मिलीं। उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय भी सोशल मीडिया पर खास पोस्ट साझा करके बिग बी का जन्मदिन मनाती दिखीं। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अमिताभ को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्यारा सा पोस्ट लिखा और एक अनदेखी तस्वीर भी दिखाई, जो लोगों का ध्यान खींच रही है।