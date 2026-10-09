तनुश्री दत्ता की बयानबाजी पर भड़का AICWA

नाना पाटेकर को लेकर तनुश्री दत्ता की टिप्पणी पर बरसा AICWA- जुबान पर लगाम लगानी थी

लेखन नेहा शर्मा 11:06 am Oct 09, 202611:06 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने नाना के निधन को 'ईविल डेड' यानी बुराई का अंत करार दिया था। AICWA ने तनुश्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे बेहद संवेदनशील और असंवेदनशील बताया है, जहां पूरा फिल्म जगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहा है।