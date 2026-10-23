आमिर ने '3 इडियट्स' के सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी, बोले- राजू पटकथा पर काम कर रहे

आमिर ने कहा, "वैसे, मुझे ज्यादा कुछ बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हां, राजू पटकथा पर काम कर रहे हैं। असल में, उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में जब मैं वापस आऊंगा, तब वह मुझे पटकथा का आखिरी संस्करण सुनाएंगे। तो, बस उम्मीद है कि सब अच्छा रहे।"

फिलहाल फिल्म की शूटिंग या रिलीज की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।