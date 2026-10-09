आमिर खान ने 'वन्स अपॉन ए माइक' लॉन्च किया

आमिर खान की नई पहल, लेकर आएंगे कविताएं और आम जनता की अनसुनी कहानियां

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm Oct 09, 202607:04 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार आमिर खान ने देश के जमीनी हुनरबाजों को एक बड़ा मंच देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म 'आमिर खान टॉकीज' पर एक अनाेखा ओपन माइक शो 'वन्स अपॉन अ माइक' शुरू किया है। इसका ऐलान आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा किया गया। इस पहल की शुरुआत मशहूर आर्ट कलेक्टिव 'कम्यून' के सहयोग से की गई है। इसके जरिए उन आवाजों को दर्शकों के सामने लाया जाएगा, जिन्हें मुख्यधारा के मनोरंज में जगह नहीं मिलती।