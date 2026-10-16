रिलायंस जियो जल्द ही शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है

IPO से पहले क्या महंगे होंगे जियो के रिचार्ज प्लान? आकाश अंबानी ने दिया जवाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:16 am Oct 16, 202609:16 am

क्या है खबर?

रिलायंस जियो जल्द ही शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी 21 अक्टूबर को अपना IPO लॉन्च करने वाली है। इस बीच मोबाइल रिचार्ज की कीमतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जियो आने वाले समय में टैरिफ बढ़ाएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने इस बारे में कहा है कि जियो के पास कीमतें बढ़ाने का विकल्प मौजूद है, लेकिन कंपनी की कमाई बढ़ाने की रणनीति सिर्फ टैरिफ पर निर्भर नहीं है।