कंपनी का लक्ष्य इस प्रक्रिया को साल के अंत तक पूरा करना है

गेटी इमेजेज क्यों करने जा रही दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:15 pm Oct 14, 202603:15 pm

क्या है खबर?

गेटी इमेजेस अपने वित्तीय हालात सुधारने के लिए दिवालिया प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना निवेश जुटाकर कर्ज और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने की है। इसके लिए उसे कोच इक्विटी डेवलपमेंट और गेटी परिवार से 53.3 करोड़ डॉलर तक की नई पूंजी मिलने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य इस प्रक्रिया को साल के अंत तक पूरा करना है। उसका कहना है कि रोजमर्रा का कारोबार पहले की तरह चलता रहेगा।