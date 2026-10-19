एक्सेंचर चीन में अपना कारोबार बेचने पर क्यों कर रही विचार?

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सेंचर ने अपने चीन के कारोबार के लिए संभावित खरीदार तलाशने की जिम्मेदारी जेपी मॉर्गन को दी है।

निजी निवेश कंपनियां और दूसरी बड़ी कंपनियां इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सौदा होने पर एक्सेंचर अपने ग्राहकों को सेवाएं जारी रखने के लिए कारोबार में कुछ हिस्सेदारी रख सकती है।

हालांकि, कंपनी और जेपी मॉर्गन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।