मस्क की संपत्ति में गिरावट आई

एलन मस्क की संपत्ति में एक दिन में क्यों आई करीब 2,000 अरब रुपये की गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:21 pm Oct 08, 202601:21 pm

क्या है खबर?

खरबपति एलन मस्क की संपत्ति में बुधवार को 21 अरब डॉलर (लगभग 2,020 अरब रुपये) से ज्यादा की कमी आई। फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 1.03 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 99 लाख करोड़ रुपये) है। गिरावट के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी संपत्ति में यह कमी स्पेस-X और टेस्ला के शेयरों में कमजोरी के बीच आई। खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही मस्क फिर खरबपति बने थे।