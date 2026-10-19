बैंकिंग शेयरों में इस गिरावट के पीछे कई वजहें हैं

शेयर बाजार में बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:03 pm Oct 19, 202601:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (19 अक्टूबर) बैंक क्षेत्र के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह कारोबार के दौरान निफ्टी बैंक सूचकांक करीब 1 प्रतिशत नीचे आ गया। एक्सिस बैंक के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि HDFC बैंक और ICICI बैंक के शेयर भी नीचे आए। कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक के शेयरों में भी कमजोरी रही। बैंकिंग शेयरों में इस गिरावट के पीछे कई वजहें हैं।