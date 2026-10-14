भारत में थोक महंगाई बढ़कर 11.39 प्रतिशत पर पहुंची

भारत में थोक महंगाई बढ़कर 11.39 प्रतिशत पर पहुंची, ईंधन और धातुओं के दाम बढ़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:42 pm Oct 14, 202602:42 pm

क्या है खबर?

देश में सामान बनाने और थोक बाजार में बेचने की लागत बढ़ने का असर महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। सितंबर, 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 9.92 प्रतिशत थी। आज (14 अक्टूबर) जारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) भी अगस्त के 110.8 से बढ़कर सितंबर में 112.5 पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के पीछे कई वस्तुओं की कीमतों में आया उछाल है।