सागर रत्ना दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट ब्रांड के रूप में देश का एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट ह

कौन हैं सागर रत्ना को लोकप्रिय दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट ब्रांड बनाने वाले जयराम बानन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:11 pm Oct 07, 202606:11 pm

क्या है खबर?

सागर रत्ना दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट ब्रांड के रूप में देश का एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट है। आज इस ब्रांड का कारोबार करोड़ों रुपये में है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले जयराम बानन का सफर बिल्कुल अलग था। 13 साल की उम्र में परीक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने उडुपी में अपना घर छोड़ दिया और थोड़े से पैसे लेकर मुंबई चले गए। वहां उनकी पहली नौकरी बर्तन धोने की थी, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 18 रुपये महीने मिलते थे।