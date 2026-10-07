रेपो रेट बढ़ने के बाद होम लोन पर असर

रेपो रेट बढ़ने के बाद होम लोन वालों पर कब पड़ेगा असर? जानें EMI का हिसाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:04 pm Oct 07, 202608:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट 25 अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि होम लोन की EMI अगले महीने से ही बढ़ जाएगी। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लोन किस ब्याज दर से जुड़ा है और बैंक की ब्याज दर बदलने की तारीख कब है। रेपो रेट से जुड़े नए फ्लोटिंग रेट लोन पर असर जल्दी दिख सकता है, जबकि पुराने लोन में समय लग सकता है।