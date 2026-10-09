OpenAI पर अमेरिकी मीडिया कंपनियों ने किया मुकदमा, 2,400 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

कंपनियों का आरोप है कि OpenAI ने उनके समाचार लेखों को अपने AI मॉडल के प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया।

शिकायत में USA टुडे, द टेनेसीयन, डेट्रॉयट फ्री प्रेस और द एरिजोना रिपब्लिक समेत 19 समाचार प्रकाशनों का जिक्र है। कंपनियों के मुताबिक, उनके समाचार वेबसाइटों से जुड़ी 1.60 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां OpenAI के वेबटेक्स्ट डाटासेट में मौजूद थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के मॉडल प्रकाशित लेखों के आधार पर जवाब और समाचारों के सारांश तैयार कर सकते हैं।