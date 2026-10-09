OpenAI पर अमेरिकी मीडिया कंपनियों ने किया मुकदमा, 2,400 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

OpenAI पर अमेरिकी मीडिया कंपनियों ने किया मुकदमा, 2,400 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के खिलाफ अमेरिकी मीडिया कंपनी USA टुडे और उससे जुड़ी अखबार कंपनियों ने मुकदमा किया है। इन कंपनियों की तरफ से OpenAI पर कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि कंपनी ने बिना अनुमति उनके समाचार और लेखों का इस्तेमाल अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। यह मुकदमा 8 अक्टूबर, 2026 को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में दायर किया गया था।
मामला
क्या है पूरा मामला?
कंपनियों का आरोप है कि OpenAI ने उनके समाचार लेखों को अपने AI मॉडल के प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया।
शिकायत में USA टुडे, द टेनेसीयन, डेट्रॉयट फ्री प्रेस और द एरिजोना रिपब्लिक समेत 19 समाचार प्रकाशनों का जिक्र है। कंपनियों के मुताबिक, उनके समाचार वेबसाइटों से जुड़ी 1.60 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां OpenAI के वेबटेक्स्ट डाटासेट में मौजूद थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के मॉडल प्रकाशित लेखों के आधार पर जवाब और समाचारों के सारांश तैयार कर सकते हैं।
मांग
कंपनियों ने क्या मांग की है?
USA टुडे और उससे जुड़ी कंपनियों ने OpenAI से 25 करोड़ डॉलर (लगभग 2,400 करोड़ रुपये) से ज्यादा के हर्जाने की मांग की है।
इसके अलावा, उन्होंने अदालत से कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए स्थायी आदेश जारी करने की अपील की है। कंपनियां चाहती हैं कि उनके समाचारों का इस्तेमाल करके प्रशिक्षित किए गए AI मॉडल और संबंधित प्रशिक्षण कंटेंट को नष्ट किया जाए।
हालांकि, इन मांगों पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।
जिक्र
दूसरे मीडिया संस्थानों के साथ समझौतों का जिक्र
शिकायत में OpenAI के दूसरे समाचार संस्थानों के साथ हुए लाइसेंसिंग समझौतों का भी हवाला दिया गया है।
इनमें एसोसिएटेड प्रेस, एक्सल स्प्रिंगर, द अटलांटिक और वॉक्स मीडिया शामिल हैं। वादी कंपनियों का कहना है कि ऐसे समझौते दिखाते हैं कि समाचार कंटेंट के इस्तेमाल के लिए अनुमति और भुगतान की व्यवस्था मौजूद है।
यह मुकदमा फिलहाल आरोपों पर आधारित है। अदालत ने इन पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और उपलब्ध शिकायत में OpenAI का जवाब दर्ज नहीं था।