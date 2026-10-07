UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा 0.4 प्रतिशत शुल्क

UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा 0.4 प्रतिशत शुल्क, RBI गवर्नर ने बताया कितना होगा असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:24 pm Oct 07, 202603:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आज UPI पर लगने वाले शुल्क को लेकर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ खास UPI लेनदेन पर लगने वाली छोटी मर्चेंट फीस से लेनदेन की संख्या पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। मल्होत्रा के मुताबिक, अभी तक UPI लेनदेन की मात्रा में कोई गिरावट नहीं दिखी है। ऐसे में इस शुल्क को लेकर चिंता सीमित है।