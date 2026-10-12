TCS की नई भर्तियों में 80 प्रतिशत तक होंगे AI और डिजिटल स्किल वाले कर्मचारी

TCS के CEO और MD के. कृतिवासन ने कहा कि AI के दौर में नए और अनुभवी, दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए अवसर हैं।

उनके मुताबिक, अनुभवी इंजीनियरों को तकनीक और अपने काम के क्षेत्र की बेहतर समझ होती है। अगर वे नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें इसका फायदा मिल सकता है।

कंपनी आगे भी तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों में निवेश करेगी। इसके अलावा, साझेदारी और दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण पर भी ध्यान दिया जाएगा।