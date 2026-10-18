टाटा ट्रस्ट का खर्च 73 फीसदी बढ़कर 1,556 करोड़ रुपये हुआ, जानिए कहां-कहां लगाए

संस्थागत अनुदान और प्रत्यक्ष परियोजना व्यय की राशि 1,353 करोड़ रुपये रही, जबकि व्यक्तियों को दी सहायता करीब 203 करोड़ रुपये थी।

संस्थागत परियोजनाओं में सबसे अधिक आवंटन ग्रामीण उत्थान के लिए 457 करोड़ रुपये का किया गया। शिक्षा के लिए 270 करोड़ और कैंसर देखभाल के लिए 178 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

स्वास्थ्य सेवा को 105.97 करोड़ रुपये मिले, जबकि जल और स्वच्छता के लिए 59.04 करोड़ रुपये और पोषण के लिए 57.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।