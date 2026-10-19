शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, 876 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज यूनियन बैंक , PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रमशः 5.94 फीसदी, 4.66 फीसदी और 3.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फेडरल बैंक और केनरा बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 3.21 फीसदी और 3.14 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

एक्सिस बैंक, आईनॉक्स विंड, यस बैंक, सुजलॉन एनर्जी और मोतीलाल ओसवाल क्रमशः 4.19 फीसदी, 3.65 फीसदी, 3.54 फीसदी, 3.52 फीसदी और 3.46 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।