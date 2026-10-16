सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 413 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:04 pm Oct 16, 202604:04 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (16 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 413 अंक की बढ़त के साथ आज 74,729.27 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 148 अंक बढ़कर 23,146.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 10 अंकों की गिरावट के साथ 16,946.30 अंक पर बंद हुआ।