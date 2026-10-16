शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 413 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 413 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (16 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 413 अंक की बढ़त के साथ आज 74,729.27 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 148 अंक बढ़कर 23,146.15 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 10 अंकों की गिरावट के साथ 16,946.30 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज टेक महिंद्रा, विप्रो और TCS ने क्रमशः 7.89 फीसदी, 5.68 फीसदी और 4.89 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। KPIT टेक और इंडियन होटल्स के शेयरों में भी क्रमशः 4.88 फीसदी और 4.13 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
यस बैंक, एंजल वन, L&T फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा और डिक्सन टेक्नोलॉजी क्रमशः 3.42 फीसदी, 3.26 फीसदी, 3.11 फीसदी, 3.05 फीसदी और 2.57 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.46 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.08 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।