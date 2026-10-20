अब बाजार में सामान्य कारोबार बुधवार, 21 अक्टूबर से शुरू होगा

दशहरे के बाद शेयर बाजार में अब कब-कब रहेगी छुट्टी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:07 am Oct 20, 202609:07 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज दशहरे के मौके पर ट्रेडिंग नहीं होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों इस त्योहार के मौके पर आज बंद रहेंगे। मंगलवार (20 अक्टूबर) को शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होगी। इक्विटी, वायदा कारोबार और मुद्रा से जुड़े कारोबार भी बंद रहेंगे। अब बाजार में सामान्य कारोबार बुधवार (21 अक्टूबर) से शुरू होगा। निवेशकों को आगे की खरीद-बिक्री की योजना बनाते समय छुट्टियों की तारीखों का ध्यान रखना होगा।