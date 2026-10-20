दशहरे के बाद शेयर बाजार में अब कब-कब रहेगी छुट्टी?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज दशहरे के मौके पर ट्रेडिंग नहीं होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों इस त्योहार के मौके पर आज बंद रहेंगे। मंगलवार (20 अक्टूबर) को शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होगी। इक्विटी, वायदा कारोबार और मुद्रा से जुड़े कारोबार भी बंद रहेंगे। अब बाजार में सामान्य कारोबार बुधवार (21 अक्टूबर) से शुरू होगा। निवेशकों को आगे की खरीद-बिक्री की योजना बनाते समय छुट्टियों की तारीखों का ध्यान रखना होगा।
छुट्टी
दशहरे के बाद कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?
दशहरे के बाद इस साल शेयर बाजार 3 और दिन बंद रहेगा। तय कैलेंडर के मुताबिक, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर कारोबार नहीं होगा।
इसके बाद 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी। साल की आखिरी तय छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी। इन तारीखों पर NSE और BSE में नियमित कारोबार बंद रहेगा।
निवेशक इन दिनों को ध्यान में रखकर अपने निवेश और ट्रेडिंग की योजना बना सकते हैं।
कमोडिटी बाजार
कमोडिटी बाजार में शाम को होगी ट्रेडिंग
शेयर बाजार बंद रहने के बावजूद कमोडिटी बाजार में कारोबार का मौका मिलेगा।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह के सत्र में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में खुलेगा। इससे कारोबारी दिन के दूसरे हिस्से में कमोडिटी की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।
वहीं, शेयर बाजार से जुड़े दूसरे नियमित कारोबार बुधवार से फिर शुरू होंगे। दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और देशभर में मनाया जाता है।
सेंसेक्स
छुट्टी से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट
दशहरे की छुट्टी से पहले सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई।
सेंसेक्स 876.37 अंक यानी 1.17 प्रतिशत टूटकर 73,852.90 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 257.20 अंक यानी 1.11 प्रतिशत गिरकर 22,888.95 पर आ गया। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े निजी बैंकों के शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा।
इसके अलावा, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर वैश्विक संकेतों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई।