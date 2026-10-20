SBI के कथित डाटा लीक में ग्राहकों की कौन-कौन सी जानकारी हुई उजागर?

साइबरपल्स56 के मुताबिक, हैकर समूह के पास कथित तौर पर 3.75 लाख रिकॉर्ड और 2,722 PDF दस्तावेज हैं।

इनमें ग्राहकों की निजी जानकारी, घर के पते, कर्ज के आवेदन, बैंक खाते खोलने से जुड़े कागजात और आवेदन के साथ जमा किए गए दूसरे दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने ग्राहकों की जानकारी मौजूद है।

यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये दस्तावेज सीधे SBI के सिस्टम से हासिल किए गए हैं।