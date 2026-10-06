कई बार लोग नियमित बचत करने के बावजूद कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं

ज्यादा कमाने के बाद भी नहीं बढ़ रही बचत? इन गलतियों से रहें दूर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Oct 06, 202609:49 am

क्या है खबर?

पैसा बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना या बेहतर निवेश ढूंढना ही काफी नहीं है। आपकी कमाई का कितना हिस्सा बचता है और उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यह भी बहुत मायने रखता है। कई बार लोग नियमित बचत करने के बावजूद कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से रोकती हैं। खर्च बढ़ाना, निवेश टालना, महंगा कर्ज लेना और बिना योजना पैसा रखना ऐसी आदतें हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है।