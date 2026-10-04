इस्पात क्षेत्र की सरकारी कंपनियां विदेशों में खनिज संपत्तियों की खोज करेगी

SAIL और NMDC विदेशों में खोजेगी इस्पात बनाने का कच्चा माल, मंत्रालय ने दिया निर्देश

क्या है खबर?

इस्पात मंत्रालय ने अपनी कंपनियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (NMDC) से विदेशों में खनिज संपत्तियों का पता लगाने को कहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इससे लंबे समय के लिए कच्चे माल की जरूरतें पूरी की जा सकें और इनपुट लागत को कम करने में मदद मिल सके। SAIL देश की सबसे बड़ी सरकारी इस्पात बनाने वाली कंपनी है और NMDC प्रमुख लौह अयस्क (आयरन ओर) कंपनी है।