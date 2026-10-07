नावी जुटाने वाली है नई फंडिंग

सचिन बंसल की नावी जुटाने वाली है 390 करोड़ रुपये का नया निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:04 pm Oct 07, 202608:04 pm

क्या है खबर?

फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल की फिनटेक कंपनी नावी नए दौर की निवेश जुटाने के करीब है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एलिवेशन से करीब 4 करोड़ डॉलर (लगभग 390 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। इस सौदे में नवी का मूल्यांकन करीब 1.4 से 1.5 अरब डॉलर माना जा रहा है। यह निवेश अगस्त में मिले 10 करोड़ डॉलर (लगभग 970 करोड़ रुपये) के निवेश से अलग होगी और नए दौर के तहत की जाएगी।