ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के लिए बदल सकते हैं नियम

ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के लिए बदल सकते हैं नियम, FSSAI कर रही तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:27 pm Oct 13, 202601:27 pm

क्या है खबर?

भारत में तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स कारोबार पर FSSAI सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और अमेजन नाउ जैसे मंचों के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऑनलाइन बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजित पुन्हानी ने कहा है कि इन कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाना चाहता है, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित सामान मिल सके।