सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54 प्रतिशत हुई, खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

सितंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.08 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.88 प्रतिशत दर्ज की गई।

खाने-पीने की वस्तुओं में भी यही अंतर दिखाई दिया। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 8.06 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 7.18 प्रतिशत रही। इससे पता चलता है कि इस अवधि में गांवों में रहने वाले परिवारों को शहरों के मुकाबले कीमतों के ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा है।

रोजमर्रा की जरूरतों के खर्च में यह अंतर अहम है।