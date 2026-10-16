स्टारलिंक को लेकर रिलायंस का मस्क को जवाब

स्टारलिंक विवाद को लेकर रिलायंस का मस्क को जवाब, प्रतिस्पर्धा को लेकर कही ये बात

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 am Oct 16, 202610:09 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर चल रही बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिस्पर्धा से कभी डर नहीं लगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मस्क ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों पर स्टारलिंक के रास्ते में रुकावट डालने के आरोप लगाए थे। वहीं, जियो की अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को भी सरकारी मंजूरी का इंतजार है।