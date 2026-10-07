RBI ने 4 साल बाद रेपो रेट में 25 अंक की बढ़ोतरी की, 5.5 प्रतिशत हुआ

RBI ने अंतिम बार रेपो रेट फरवरी 2023 में बढ़ाया था। इसके बाद कई तिमाही बैठकों में दर नहीं बढ़ा।

इस साल फरवरी, अप्रैल और अगस्त में हुई MPC की बैठक में भी रेपो रेट बढ़ाने और घटाने पर कोई फैसला नहीं हुआ और इसे अपरिवर्तित रखा गया था।

हालांकि, पिछले साल दिसंबर में समिति ने रेपो रेट में 0.25 अंक की कमी की थी और रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत हो गया था। तब से यही बरकरार था।