क्वालकॉम दुनियाभर में करने जा रही कर्मचारियों की छंटनी

क्वालकॉम दुनियाभर में करने जा रही कर्मचारियों की छंटनी, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:54 pm Oct 20, 202606:54 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी टेक कंपनी क्वालकॉम बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी नवंबर से दुनियाभर में नौकरियों में कटौती शुरू कर सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टियानो अमोन ने सोमवार को कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक मैसेज में इसकी जानकारी दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस फैसले से कितने कर्मचारियों की नौकरी जाएगी और किन देशों में इसका असर पड़ेगा।