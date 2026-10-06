OpenAI जुटाएगी 30 अरब डॉलर निवेश

OpenAI जुटाएगी 2,900 अरब रुपये निवेश, 135 लाख करोड़ रुपये हो सकता है मूल्यांकन

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:21 pm Oct 06, 202603:21 pm

क्या है खबर?

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI करीब 30 अरब डॉलर (लगभग 2,900 अरब रुपये) की नई फंडिंग जुटाने के लिए निवेशकों से बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी की MGX समेत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कई निवेश फंड इस राउंड में पैसा लगा सकते हैं। इन फंड्स के मिलकर एक समूह बनाने की बात सामने आई है। UAE के निवेशक कुल मिलाकर करीब 10 अरब डॉलर तक लगाने पर चर्चा कर रहे हैं।