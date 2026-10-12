त्योहारों की ऑनलाइन बिक्री में सुस्ती, शुरुआती 4 दिनों में 10 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान

रेडसीर के मुताबिक, 8 और 9 अक्टूबर को ई-कॉमर्स कंपनियों ने करीब 24,000 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की।

इस दौरान 8 से 9 करोड़ ऑर्डर दिए गए और 6 से 6.5 करोड़ खरीदारों ने खरीदारी की। फैशन श्रेणी की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22 से 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

छोटे शहरों में भी लोग त्योहारों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। रेडसीर को उम्मीद है कि शुरुआती 11 दिनों में 10 करोड़ खरीदार खरीदारी करेंगे।