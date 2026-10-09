नेटफ्लिक्स में 850 नौकरियों पर संकट

नेटफ्लिक्स में 850 नौकरियों पर संकट, अगले सप्ताह हो सकता है छंटनी का ऐलान

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:05 pm Oct 09, 202607:05 pm

क्या है खबर?

वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। पुक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अगले सप्ताह की शुरुआत में करीब 850 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का ऐलान कर सकती है। यह संख्या कंपनी के दुनियाभर में काम करने वाले लगभग 17,000 कर्मचारियों का 5 प्रतिशत है। हालांकि, नेटफ्लिक्स ने अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कंपनी की ओर से बयान का इंतजार है।