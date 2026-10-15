नेटफ्लिक्स में 2022 के बाद सबसे बड़ी छंटनी, करीब कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

नेटफ्लिक्स के दर्शकों का कुल देखने का समय साल की पहली छमाही में 2 प्रतिशत बढ़कर 97 अरब घंटे पहुंच गया।

जुलाई में अमेरिका के टेलीविजन देखने के कुल समय में नेटफ्लिक्स की हिस्सेदारी 7.8 प्रतिशत रही, जबकि यूट्यूब की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत थी। कंपनी ने दर्शकों से जुड़ी रिपोर्ट साल में 2 बार के बजाय एक बार जारी करने का फैसला किया है।

इसके अलावा, मार्च में उसने अमेरिका में अपने दोनों प्रमुख प्लान की कीमतें भी बढ़ाई थीं।