माइक्रोसॉफ्ट ने एनस्केल के साथ अनुबंध तोड़ दिया है

माइक्रोसॉफ्ट ने UK में डाटा सेंटर सौदे से खींचा हाथ- रिपोर्ट

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रिटिश क्लाउड प्रोवाइडर एनस्केल के साथ एक डाटा सेंटर सौदे से हाथ खींच लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एनस्केल के 2 सबसे बड़े ग्राहकों में से एक इस टेक दिग्गज कंपनी ने हाल ही में एसेक्स के लॉटन स्थित डाटा सेंटर के लिए अपना अनुबंध रद्द कर दिया है। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कंपनी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है।