मार्क जुकरबर्ग ने बताया कुणाल शाह को क्यों सौंपी व्हाट्सऐप की जिम्मेदारी?
क्या है खबर?
मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि उन्होंने कुणाल शाह को व्हाट्सऐप की जिम्मेदारी क्यों सौंपी। मेटा के चीफ AI ऑफिसर एलेक्जेंडर वांग के साथ चीकी पिंट पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शाह का अनुभव और उनकी उद्यमी सोच व्हाट्सऐप पर कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकती है। जुकरबर्ग को लगता है कि इस मंच पर कारोबार के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं।
मौका
भारत में कारोबार बढ़ाने का मौका देखते हैं जुकरबर्ग
जुकरबर्ग ने कहा कि शाह भारत के प्रमुख उद्यमियों में से एक हैं और उन्होंने क्रेड जैसी कंपनी बनाई है।
उनके मुताबिक, व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कारोबार के लिए और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भारत इस मंच का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यहां कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं हैं।
जुकरबर्ग चाहते हैं कि व्हाट्सऐप के जरिए ग्राहक और दुकानदार बेहतर तरीके से जुड़ें और लोग इस मंच पर उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।
अनुभव
क्रेड और फ्रीचार्ज बनाने का अनुभव आएगा काम
शाह ने 2018 में क्रेड की शुरुआत की थी। यह कंपनी क्रेडिट कार्ड के बिल भरने और ग्राहकों को पुरस्कार देने जैसी सेवाएं देती है।
इससे पहले उन्होंने फ्रीचार्ज नाम की डिजिटल भुगतान कंपनी भी बनाई थी, जिसे बाद में स्नैपडील ने खरीद लिया। शाह को वित्तीय तकनीक और ग्राहकों के लिए नए उत्पाद तैयार करने का अनुभव है।
मेटा को उम्मीद है कि उनके इसी अनुभव से व्हाट्सऐप पर लोगों के लिए नई सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।
अन्य
व्हाट्सऐप पर पहले से मौजूद हैं कारोबारी सेवाएं
व्हाट्सऐप भारत में पहले से ही कारोबारियों को ग्राहकों से बातचीत करने और भुगतान से जुड़ी सुविधाएं देता है। मेटा अब इन सेवाओं को आगे बढ़ाने के नए तरीके तलाश रही है।
कंपनी ने जून में शाह की नियुक्ति की घोषणा की थी। वह विल कैथकार्ट की जगह व्हाट्सऐप का नेतृत्व कर रहे हैं।
जुकरबर्ग ने शाह की नए उत्पाद बनाने की सोच और कारोबार के अवसर पहचानने की क्षमता को उनकी नियुक्ति की अहम वजह बताया।