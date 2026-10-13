मार्क जुकरबर्ग ने बताया कुणाल शाह को क्यों सौंपी व्हाट्सऐप की जिम्मेदारी?

जुकरबर्ग ने कहा कि शाह भारत के प्रमुख उद्यमियों में से एक हैं और उन्होंने क्रेड जैसी कंपनी बनाई है।

उनके मुताबिक, व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कारोबार के लिए और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भारत इस मंच का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यहां कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

जुकरबर्ग चाहते हैं कि व्हाट्सऐप के जरिए ग्राहक और दुकानदार बेहतर तरीके से जुड़ें और लोग इस मंच पर उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।