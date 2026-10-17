FSSAI इन दिनों देशभर में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है

प्रियागोल्ड बिस्किट में हो रहा पशु चारे के चोकर का इस्तेमाल, अब होगी कानूनी कार्रवाई

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने में पशु चारे के चोकर का इस्तेमाल करने और अन्य गंभीर उल्लंघनों के लिए सूर्या फूड एंड एग्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, FSSAI के नियमों और कानूनों के गंभीर उल्लंघन के लिए डोडला डेयरी और UEIR ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य नियामक ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है।