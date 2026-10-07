1,600 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए L&T को मिली शुरुआती मंजूरी

झारखंड में 1,600 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए L&T को मिली शुरुआती मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:19 pm Oct 07, 202602:19 pm

क्या है खबर?

लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को झारखंड के चंद्रपुरा में 1,600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि उसे इस परियोजना के मुख्य काम को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। यह परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कोल इंडिया की संयुक्त कंपनी तैयार कर रही है। इसमें 800 मेगावाट की दो बिजली इकाइयां लगाई जाएंगी। जरूरी पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा।