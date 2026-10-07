झारखंड में 1,600 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए L&T को मिली शुरुआती मंजूरी
क्या है खबर?
लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को झारखंड के चंद्रपुरा में 1,600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि उसे इस परियोजना के मुख्य काम को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। यह परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कोल इंडिया की संयुक्त कंपनी तैयार कर रही है। इसमें 800 मेगावाट की दो बिजली इकाइयां लगाई जाएंगी। जरूरी पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा।
योजना
दो इकाइयों वाली योजना
चंद्रपुरा में बनने वाले इस पावर प्लांट में 800 मेगावाट की दो अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
L&T इन इकाइयों से जुड़े मुख्य उपकरणों का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करेगी। इनमें बॉयलर, स्टीम टर्बाइन, जनरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शामिल हैं। कंपनी को उपकरणों की स्थापना, जांच और कमीशनिंग का काम भी करना है।
इसके अलावा, परियोजना से जुड़े मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नियंत्रण और सिविल कार्यों की जिम्मेदारी भी L&T के दायरे में रहेगी।
उत्पादन
बिजली उत्पादन में बढ़ेगी क्षमता
कंपनी के मुताबिक, अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक से संयंत्र की थर्मल दक्षता बेहतर होगी और बिजली उत्पादन के दौरान प्रति इकाई उत्सर्जन कम रखने में मदद मिलेगी।
1,600 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगा। औद्योगिक गतिविधियों और आर्थिक विस्तार के साथ बिजली की मांग बढ़ रही है।
ऐसे में परियोजना से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली उपलब्धता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
काम
पर्यावरण मंजूरी के बाद काम
परियोजना पर काम शुरू करने से पहले DVCCIL को पर्यावरण मंजूरी हासिल करनी होगी।
इसके बाद सीमित नोटिस टू प्रोसीड की अवधि पूरी होने पर प्रक्रिया शुरू होगी। L&T एनर्जी कार्बनलाइट सॉल्यूशंस L&T का कारोबार है, जो बिजली और औद्योगिक समाधानों पर काम करता है।
चंद्रपुरा परियोजना के पूरा होने से झारखंड में बिजली उत्पादन का आधार मजबूत होगा और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिल सकती है।