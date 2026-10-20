जियो ने एंकर निवेशकों से जुटाए 8,109 करोड़

जियो ने IPO से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 8,109 करोड़ रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:42 pm Oct 20, 202612:42 pm

क्या है खबर?

रिलायंस समूह की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने IPO से पहले बड़े निवेशकों से 8,109.8 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने निवेशकों को 1,119 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 7.25 करोड़ से ज्यादा शेयर दिए हैं। इस दौरान कई घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और विदेशी निवेशकों ने शेयर खरीदे। जियो का IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी इस IPO के जरिए बाजार से बड़ी रकम जुटाना चाहती है।