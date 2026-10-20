जियो ने IPO से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 8,109 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
रिलायंस समूह की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने IPO से पहले बड़े निवेशकों से 8,109.8 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने निवेशकों को 1,119 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 7.25 करोड़ से ज्यादा शेयर दिए हैं। इस दौरान कई घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और विदेशी निवेशकों ने शेयर खरीदे। जियो का IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी इस IPO के जरिए बाजार से बड़ी रकम जुटाना चाहती है।
म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने खरीदे शेयर
जियो के शेयर खरीदने वालों में 25 घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां शामिल हैं।
इन सभी ने मिलकर करीब 2.48 करोड़ शेयर खरीदे, जो कुल शेयरों के एक तिहाई से ज्यादा हैं। इनमें SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक महिंद्रा के म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
इसके अलावा, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड ने करीब 97 लाख शेयर खरीदे। इनमें LIC, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसी कंपनियां शामिल हैं।
लक्ष्य
IPO से 30,213 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
जियो प्लेटफॉर्म्स अपने IPO के जरिए करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
इसके लिए कंपनी 27 करोड़ तक नए शेयर जारी करेगी। इस योजना के आधार पर कंपनी की कुल कीमत करीब 10.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। अगर यह IPO सफल रहता है, तो यह भारत के सबसे बड़े IPO में शामिल होगा।
विदेशी निवेशकों में ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने भी जियो के शेयर खरीदे हैं।
कर्ज
IPO से मिलने वाले पैसे से घटेगा कर्ज
जियो IPO से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम का कर्ज चुकाने में लगाएगी।
इससे कंपनी पर ब्याज का बोझ भी कम होगा। बाकी रकम कारोबार बढ़ाने और दूसरी जरूरतों पर खर्च की जा सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7,764 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।
यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.2 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान कंपनी की परिचालन से कमाई 39,173 करोड़ रुपये रही।