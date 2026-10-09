जियो का IPO जल्द होगा लॉन्च, 1,065 से 1,119 रुपये हो सकता है शेयर प्राइस बैंड

प्रस्तावित कीमत के ऊपरी स्तर पर जियो प्लेटफॉर्म्स इस IPO से करीब 30,200 करोड़ रुपये जुटा सकती है।

कंपनी ने जून में लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी करने के लिए शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए थे। ये शेयर कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 2.93 प्रतिशत होंगे।

इस पेशकश का आकार अक्टूबर, 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के करीब 27,800 करोड़ रुपये के IPO से बड़ा हो सकता है। इससे भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी भी परखी जाएगी।