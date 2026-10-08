कारोबारियों के लिए आसान होंगे GST नियम

GST काउंसिल की बैठक में व्यापारियों को किन-किन मुद्दों पर मिली राहत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:09 pm Oct 08, 202606:09 pm

क्या है खबर?

GST काउंसिल की 57वीं बैठक में व्यापारियों और कारोबारियों को राहत देने वाले कई फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में GST व्यवस्था को आसान बनाने और अनुपालन का बोझ घटाने पर जोर रहा। काउंसिल ने गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म करने, मुकदमे की सीमा बढ़ाने, छोटे नोटिस हटाने और रिफंड प्रक्रिया तेज करने जैसे कई फैसले लिए हैं। हालांकि, आज की बैठक में मौजूदा GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।