सरकार ने स्टारलिंक के लाइसेंस में देरी के एलन मस्क के दावे को किया खारिज

मस्क के आरोपों पर संचार मंत्री ने कहा था कि भारत किसी भी सेक्टर में एकाधिकार की इजाजत नहीं देता है।

उन्हाेंन कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं। भारत किसी भी सेक्टर में मोनोपॉली की इजाजत नहीं देता है और जहां तक सैटकॉम की बात है, अभी तक किसी एक लाइसेंसधारी को नहीं चुना गया है। एक और पार्टी लाइसेंस लेने में दिलचस्पी रखती है। अब उस पार्टी को प्रक्रिया का पालन करना होगा और वह पार्टी अमेजन है।"